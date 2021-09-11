Комедия "Стендап под прикрытием" получила гран-при фестиваля "Улыбнись, Россия!"

ТУЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия Международного кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия!" состоялась в субботу в Туле, жюри объявило победителей в 15 номинациях. Гран-при получила комедия "Стендап под прикрытием", сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"11 сентября в городском концертном зале состоялось торжественное закрытие ХХI Международного кинофестиваля комедии "Улыбнись, Россия! " <...> Гран-при фестиваля "За самую веселую комедию" удостоена кинолента "Стендап под прикрытием" , - говорится в сообщении.

Фильм "Стендап под прикрытием" снят российским режиссером Олегом Асадулиным, премьера состоялась в феврале 2021 года. Лента рассказывает о сотруднице полиции Светлане Артюховой, которая внедрилась в шоу стендап-комиков, чтобы выявить наркоторговца. Главные роли сыграли Валентина Мазунина и Кирилл Нагиев.

Также награды фестиваля, который стартовал в Туле 5 сентября, получили фильм "Тайна Моны" в номинации "За самый смешной короткий метр", сериал "Гости из прошлого" в номинации "За лучший комедийный сериал", "Хэппи-энд" победил в номинации "Приз кинопрессы". Киноленту "От печали до радости" признали самой народной комедией, приз зрительских симпатий достался фильму "Прабабушка легкого поведения". Также жюри отметило фильм "Я - пышка!" специальным дипломом жюри. "Призом губернатора Тульской области награждена патриотическая кинокомедия "Спасите Колю!" Приз президента фестиваля получила продюсер комедии "Хандра" Екатерина Голубева-Польди", - добавили в пресс-службе.

Жюри также отметило призами за актерскую игру Андрея Федоровцева, Юрия Стоянова, Ирис Лебедеву, Ингу Оболдину, Назерке Назарову, Михаила Гомиашвили и Романа Курцына. Отмечается, что режиссеры Антонина Руже ("Самый новый год") и Лилия Трофимова ("Вечер шутов, или серьезно, с приветом!") также получили награду в номинации "За верность жанру комедии".

О фестивале

С 2021 года фестиваль обрел статус международного, в состав жюри, которое возглавляет заслуженный деятель искусств России, писатель и драматург Аркадий Инин, вошли зарубежные деятели кино Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Белоруссия), Полина Шлихт (Германия). В связи с тем, что в 2020 году фестиваль не состоялся, в программу 2021 года включили более 30 фильмов, снятых преимущественно в прошлом и позапрошлом годах. "Улыбнись, Россия! " проходит при поддержке Министерства культуры РФ, студий "Позитив-фильм", "Джем студия" и правительства Тульской области. С 2012 года его постоянной площадкой стала Тула. Президентом фестиваля является народная артистка России, лауреат премии правительства РФ, кинорежиссер Алла Сурикова. XX фестиваль состоялся в 2019 году.