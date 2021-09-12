В Кремлевском дворце отметят сорокалетие Олимпиады-80

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Третий фестиваль "Новые лица - прежние идеалы" соберет в воскресенье на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД) Ларису Долину, Татьяну Буланову, Мари Карне, Большой детский хор им. Попова и других исполнителей. В этот раз смотр будет посвящен 40-летию Олимпиады 1980 года, прошедшей в Москве, сообщили организаторы концерта.

Изначально концерт был запланирован на 23 мая 2020 года, но из-за пандемии дата неоднократно сдвигалась. Теперь, в соответствии с введенным в ГКД правилами, фестиваль пройдет в формате "ковид-фри": зрителям необходимо будет предъявить помимо билета QR-код и паспорт.

"12 сентября 2021 года на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет гала-концерт третьего фестиваля "Новые лица - прежние идеалы". Он будет посвящен сорокалетию проведения Олимпиады-80 в Москве", - рассказали в фонде "Новые лица".

Участниками концерта станут коллективы и сольные исполнители, отобранные экспертами конкурсной программы фестиваля. "Они не только покажут мастерство и умение, но также продемонстрируют тот уникальный дух, который передается из поколения в поколения в нашей стране, - отметили организаторы. - Произведения советских и российских авторов прозвучат под яркие выступления танцоров, акробатов. Пройдет показ мод в стиле 1980-х годов двадцатого века".

Почетными гостями вечера станут ветераны Великой Отечественной войны, Герои трудовой славы, участники боевых действий советских войск в Афганистане, спортсмены - участники и победители летних Олимпийских игр 1980 года.