Фестиваль "Видеть музыку" покажет в Москве панораму театральной жизни страны

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Шестой фестиваль музыкальных театров России "Видеть музыку" 12 сентября откроется гастролями Ростовского музыкального театра. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"Фестиваль "Видеть музыку" задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку, увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом, а сотрудничать, не бороться за призы, а вместе решать общие для всех задачи, - отметил президент Ассоциации музыкальных театров, худрук фестиваля Георгий Исааякян. - К счастью, так и получилось. И афиша шестого фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности. С его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями".

Программа смотра, который будет идти на московских сценах более двух месяцев - по 16 ноября - включает свыше 30 спектаклей театров, в том числе региональных от Калининграда до Иркутска, а также зарубежных. Столичные театры представлены Большим театром, "Новой оперой", "Геликон-оперой", Детским музыкальным театром им. Н. Сац, Московским театром оперетты, Детским музыкальным театром юного актера, Детским театром эстрады.

Помимо основной программы, зрителей ждут детские постановки, студенческие спектакли, научно-практическая конференция Ассоциации музыкальных театров . В рамках фестиваля отметят 55-летие со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества - Детского музыкального театра им. Наталии Сац.

Завершится фестиваль в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко традиционным вручением премии "Легенда" общепризнанным мэтрам музыкального театра.

О фестивале

"Видеть музыку" организован Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Минкультуры России и Фонда президентских грантов как фестиваль-панорама, на котором все музыкальные театры имеют возможность представить свои спектакли в общем художественном контексте страны. Отличительной чертой смотра является отсутствие экспертного совета - театры сами решают, какой спектакль показать в столице. Нет жюри и, соответственно, конкурсной составляющей.

В названии фестиваля лежит цитата. Однажды композитор Игорь Стравинский сказал хореографу Джорджу Баланчину: "Ваша хореография - это попытка увидеть музыку". А Баланчин довольно резко отшутился: "Скорее, это ваша музыка - попытка услышать мой танец". В 2012 году Пермский театр оперы и балета назвал так свой вечер современных одноактных балетов.