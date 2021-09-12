Предпремьерный показ фильма о Сергее Бондарчуке состоялся на фестивале "Сезоны"

ГЕЛЕНДЖИК, 12 сентября. /ТАСС/. Творческий коллектив документального фильма "Бондарчук. Battle", посвященного Сергею Бондарчуку, презентовал картину в день закрытия официальной программы фестиваля "Сезоны" в Геленджике в воскресенье, передает корреспондент ТАСС с предпремьерного показа.

"У нас сегодня предпремьерный показ документальной картины "Бондарчук. Battle". Документальное кино развивается, я за этим наблюдал и наблюдаю. Вот мы стоим здесь перед вами, сегодня первый показ на экране, картина чуть позже выйдет в прокат", - обратился к зрителям перед показом Федор Бондарчук.

Показ длился более 1,5 часов. В оргкомитета фестиваля ТАСС сообщили, что его зрителями стали порядка 300 человек. По окончании картины зал приветствовал творческий коллектив киноленты аплодисментами. Авторы картины журналисты Антон Желнов и Денис Катаев сообщили ТАСС, что считают правильным сделанный выбор в пользу Геленджика для предпремьерного показа.

"Это необычно: на первом фестивале-дебютанте показать картину, показать картину не в Москве, как это принято, а показать в Геленджике, городе который еще не вошел полностью в культурный обиход. Фильм хорошо родился - сегодня его первый день и уверенно пошел, потому что была реакция во время фильма", - сказал Желнов.

Катаев отметил, что регионализация культурного пространства сейчас является трендом. "Есть много прекрасных локальных фестивалей, которые несут просветительскую функцию - это ближе к зрителю, к людям, к аудитории", - сказал Катаев. Собеседники агентства отметили, что картина была принята зрителями очень тепло, также они добавили, что у них остались хорошие впечатления от Геленджика.

О фестивале

Фестиваль "Сезоны" превратил Геленджик в место притяжения гостей различных курортов Краснодарского края и жителей региона. Организаторы рассчитывают, что мероприятие может стать ежегодным.

"Фестиваль прошел прекрасно: мы еще не уехали, но уже хотелось бы вернуться. На самом деле здесь очень честная, настоящая публика. Это хороший старт", - отметила продюсер фестиваля "Сезоны" Софья Капкова, уточнив, что планируется, что он может стать ежегодным.

В Геленджике с 3 по 13 сентября впервые проходил фестиваль актуальной культуры "Сезоны", программа фестиваля разнообразна: это концерты, драматические постановки, современный танец, кино. Проведение фестиваля в Геленджике призвано создать новую точку на культурной карте России, популяризировать современное российское искусство.