Более 7 тыс. человек посетили выставку работ Шойгу в Казани

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек посетили выставку работ "Творчество ради жизни" министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу, которая завершилась в понедельник в Казани. Об этом журналистам сообщили в понедельник пресс-службе РГО.

"В Казани в Национальной художественной галерее "Хазине" завершилась выставка живописи и работ из дерева президента Русского географического общества России Сергея Шойгу. Ее посетили более 7 тыс. человек, в числе которых президент Республики Татарстан Рустам Минниханов", - сказали в РГО.

В пресс-службе подчеркнули, что "выставка стала заметным событием в культурной жизни Татарстана". Экспозиция работ Шойгу дополнялась просветительскими активностями для взрослых и детей. За 23 дня на площадке выставки прошло 46 мероприятий, в том числе 10 лекций известных этнографов, географов, искусствоведов и антропологов, шесть мастер-классов по живописи, восемь интерактивных экскурсий, 21 чтение тувинских сказок, выставка детских рисунков "Тувинские сказки под деревом мира".

Часть из более чем 100 авторских работ, представленных министром обороны в Казани, в дальнейшем также будет выставлена на аукцион, чтобы вырученные деньги направить на спасение тяжелобольных детей.

В мае РГО совместно с Фондом Хабенского организовало благотворительный аукцион, для которого Шойгу пожертвовал свои произведения. По результатам было выручено 40 млн рублей, благодаря которым, по сообщению Константина Хабенского, уже 23 ребенка получили помощь в дорогостоящем лечении и реабилитации.