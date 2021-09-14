В РНБ открылась выставка, посвященная 75-летию петербургской школы журналистики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) открыла во вторник в своем центральном здании выставку "Петербургская школа журналистики. К 75-летию университетского журналистского образования". Экспозиция совместно подготовлена педагогами Санкт-Петербургского государственного университета и сотрудниками РНБ.

Как рассказал генеральный директор РНБ Владимир Гронский, выпускник журфака 1975 года, у истоков этого дела стоял ученый Александр Бережной, первый в стране доктор филологических наук, защитившийся по специальности "Журналистика". "Та высокая научная планка, которую задали педагоги первого поколения, служит ориентиром и для тех, кто сегодня занимается исследованиями в области журналистики, готовит новые кадры для этой важной профессии", - сказал Владимир Гронский.

Все начиналось с отделения журналистики при филфаке Ленинградского госуниверситета, куда в 1946 году было принято 25 студентов. В 1962 году было основано самостоятельное подразделение - факультет журналистики. Ныне это Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, где одновременно занимаются 2,5 тысячи студентов и аспирантов.

"В нынешнем году у нас был конкурс 57 человек на место. Здесь учатся до 84% ребят, которые приезжают из регионов России. А это означает, что им хочется учиться в Петербургском университете, где основательно учат профессии в условиях, когда сама журналистика переживает новый этап своей истории", - рассказал на открытии выставки директор Высшей школы, профессор Анатолий Пую. Он подчеркнул, что выпускники с дипломами этого вуза очень востребованы в стране.

На выставке представлены книги, монографии, учебные пособия, подготовленные преподавателями Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, письма и фотографии из личных архивов, издания по истории и теории журналистики из фондов РНБ. Среди экспонатов - работы Владислава Евгеньева-Максимова и Петра Хавина, создавших кафедры истории русской журналистики и теории и практики партийно-советской печати. Также здесь представлены книги с инскриптами выдающихся ученых Александра Западова, Николая Мордовченко, Валентины Березиной; письма Бориса Эйхенбаума, Григория Бялого, Владимира Проппа из архива Березиной.

Ныне Высшая школа журналистики СПбГУ - один из ведущих российских центров обучения по специальностям "Журналистика" и "Реклама и связи с общественностью". Среди выпускников факультета журналистики разных лет - кинорежиссер, народный артист России Игорь Масленников, чемпион мира по шахматам Борис Спасский, председатель Госдумы РФ второго и третьего созывов Геннадий Селезнев, журналисты Юрий Рост, Леонид Парфенов, Кирилл Набутов, Оксана Пушкина.

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