Анна Нетребко споет с сыном на юбилейном концерте в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. 13-летний сын Анны Нетребко Тьяго примет участие в юбилейном концерте оперной певицы 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Об этом певица сообщила во вторник журналистам.

"Тиша тоже будет выступать, будет петь", - рассказала она.

Певица призналась, что очень волнуется перед праздничным концертом, потому что в программе заявлено много дуэтов. В частности, она впервые споет с итальянской коллегой Чечилией Бартоли. "Я ее знаю много лет, я ее большая поклонница", - отметила Нетребко.

Также с Нетребко выступят Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Роландо Виллазон, Михаэль Фолле, Петр Бечала. Пласидо Доминго встанет за пульт Российского национального молодежного симфонического оркестра. Вторым дирижером на мероприятии станет итальянский дирижер Марко Боэми, третьим - россиянин Юрий Медяник. Певицу поздравят и звезды российского шоу-бизнеса, среди которых близкие друзья Нетребко Филипп Киркоров и Игорь Крутой. Также на концерт прибудет актер Джон Траволта.

Концерт пройдет в формате COVID-free. Вместе с билетом зрителям надо будет предъявить на входе паспорт и QR-код. Как пояснил организатор концерта, президент Berin Iglesias Holding Максим Берин, на это пришлось пойти, чтобы вечер смогли посетить как можно больше поклонников Нетребко.