Бродвейские театры открылись после полутора лет перерыва

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Бродвейские представления возвращаются во вторник на сцену после полутора лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В честь этого события рядом с центральной площадью города Таймс-сквер актерская труппа театра "Минскофф" устроила небольшое представление под открытым небом по мотивам мюзикла "Король Лев". Перфоманс, который был подготовлен для утреннего шоу телеканала ABC, собрал более сотни зрителей из числа прохожих, журналистов, любителей театра и родственников актеров. Труппа была рада после долгого простоя выступать перед многочисленной аудиторией, некоторые участники представления по той же причине заметно нервничали.

На Таймс-сквер установили плакат с надписью "Бродвей вернулся". Всего до конца года на сценах Бродвея планируется запустить 39 шоу.

Полномасштабное возвращение бродвейских постановок является одним из показателей того, что мегаполис возвращается к привычному ритму жизни. Этому способствуют высокие показатели вакцинации - 72,1% взрослых жителей города полностью прошли вакцинацию, по меньшей мере одну дозу прививки получили 79,6% горожан, в нескольких центральных районах города этот показатель превышает 90%. За последнюю неделю ежедневно фиксируется менее 1,2 тыс. случаев заражения, при этом в больницу из них попадает лишь 60 человек, в среднем за сутки в Нью-Йорке от ковида умирает 10 человек.

Помимо "Короля Льва" во вторник также возобновляется показ знаменитого мюзикла "Чикаго" в театре "Амбассадор", мюзикл "Гамильтон" стартует в театре Ричарда Роджерса. На все эти представления, цена билетов на которые начинается от $100 и может доходить до $2,5 тыс., места раскуплены как минимум на неделю вперед. При этом, даже если удастся достать билет, посетить шоу можно будет только при условии прохождения вакцинации от коронавируса, для детей до 12 лет, прививка для которых еще не одобрена, будет необходим отрицательный тест. Помимо этого все кроме актеров должны находиться в театре в медицинских масках.

Показ всех спектаклей на Бродвее был приостановлен 12 марта 2020 года из-за пандемии. На тот момент репертуар насчитывал 31 спектакль и мюзикл, в том числе восемь новых шоу. Шли репетиции еще восьми постановок, премьеры которых намечались на весну прошлого года.