МАМТ открывает новый сезон оперой "Отелло" в постановке Андрея Кончаловского

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) открывает в среду новый, 103-й по счету, сезон оперой Джузеппе Верди "Отелло" в постановке Андрея Кончаловского. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Гусева.

"Оперный сезон в Московском музыкальном театре откроется спектаклем "Отелло" в постановке Андрея Кончаловского. Сейчас МАМТ - один из немногих театров России, способных не только обеспечить этот спектакль первоклассными исполнителями главных партий (оперная труппа театра представит два состава певцов), но и продемонстрировать возможности оркестра и хора. Сегодня, 15 сентября, заглавную роль в спектакле исполнит Николай Ерохин, Дездемону споет народная артистка России Хибла Герзмава, Яго - Антон Зараев. А завтра, 16 сентября, состоится дебют в партии Отелло тенора Нажмиддина Мавлянова, в дуэте с ним выступит Наталья Петрожицкая (Дездемона). В партии Яго - приглашенный солист Сергей Мурзаев", - рассказала пресс-атташе театра.

Она информировала, что балетный сезон стартует 17 сентября спектаклем "Жизель" Адольфа Адана в редакции художественного руководителя балетной труппы МАМТ Лорана Илера. Заглавную партию в этот день исполнит заслуженная артистка РФ Наталья Сомова.

"В ближайшее время в театре состоятся еще два важных события. 27 сентября пройдет 100-й показ оперы "Евгений Онегин" в постановке художественного руководителя оперной труппы МАМТ Александра Тителя и в сценографии Давида Боровского. За пультом - главный дирижер театра Феликс Коробов. А уже в октябре ожидается премьера балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта", хореограф - Максим Севагин, режиссер - Константин Богомолов", - озвучила ближайшие планы собеседница агентства.

Она обратила внимание, что полностью о творческих планах и векторе развития Московского музыкального театра будет рассказано в среду на пресс-конференции в ТАСС. В ней примут участие генеральный директор театра Андрей Борисов, художественный руководитель оперной труппы Александр Титель, художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер и главный дирижер Феликс Коробов. "Сегодня же состоится традиционный сбор труппы, который предварит открытие нового сезона МАМТ", - добавила пресс-атташе театра.