В Париже открылась выставка, посвященная роли казаков в Великой Отечественной войне

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная роли, которую казачество сыграло на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Русском доме науки и культуры (РДНК) во французской столице.

"Главная цель, которая ставилась нами в начале проекта - познакомить современников с событиями прошлого без личной или идеологической интерпретации", - рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Он принял участие в церемонии открытия по видеосвязи.

Митрополит пояснил, что решение об организации выставки, посвященной именно роли казаков, было принято ввиду сложного исторического контекста и большого героизма, проявленного членами таких сообществ в борьбе с нацистской Германией. "Учитывая непростую судьбу тысяч казаков, живших в Советском Союзе перед началом войны, их самоотверженное решение защитить родную страну от врага стало не только проявлением легендарного героизма, но и настоящим торжеством христианского духа. Имея все основания не принимать новую власть, казаки нашли в себе силы отложить личные амбиции ради общей пользы", - отметил он.

"Сегодня наша общая задача - приумножать и сохранять память о нашей Великой Победе. Для нас, дипломатов, важнейшей задачей является еще и противодействие нечистоплотным политическим попыткам переписать историю, принизить решающую роль нашего народа в искоренении нацизма и освобождении Европы. И работа организаторов выставки нам в выполнении этой задачи очень помогает", - заявил со своей стороны советник-посланник посольства России во Франции Александр Зезюлин.

Большая выставка

Экспозиция разместилась в двух залах РДНК. В нее вошло большое количество архивных документов, а также фотографии участников боевых действий и пропагандистские материалы. Среди них есть и плакаты из серии "Окна ТАСС", на которых изображены казаки в бою с фашистами и кавалеристы на фоне Бранденбургских ворот в Берлине.

Помимо наградных списков и рассекреченных приказов о формировании специальных отрядов, там представлено множество писем, в которых работники колхозов сообщают о сборе определенных сумм в пользу Красной армии на производство военной техники и оружия для отрядов казаков. Экспозиция также включает архивные видеокадры с фронта. Как отметил председатель Российско-французского форума социальных и культурных инициатив при РДНК Александр Пустобаев, она освещает и такой сложный момент, как раскол в казачьем обществе и сотрудничество казаков-эмигрантов с нацистами.

"Выставка приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Дню окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября. Трудно представить себе что-то более важное и значимое для этого года, чем эти даты, - рассказал ТАСС глава РДНК Константин Волков. - Это уже второй проект: вместе с Российским историческим обществом мы также подготовили стендовую выставку, посвященную истории трагических событий, преступлениям гитлеровцев в отношении гражданского населения СССР и некоторых стран Восточной Европы".

Он выразил надежду на то, что, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, с экспозицией успеет ознакомиться как можно больше людей. Помимо проживающих в Париже соотечественников, это смогут сделать и неравнодушные к истории французы, а также посетители языковых курсов и консерватории при РДНК. "Будет еще не одна подобная выставка, посвященная презентации исторического наследия. Сфера интересов может касаться Русского экспедиционного корпуса, Первой мировой войны, а также участия российских, советских людей в движении Сопротивления во Франции", - сообщил Волков.

Нынешняя экспозиция подготовлена совместно Федеральным архивным агентством РФ, Российским государственным архивом социально-политической истории, Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством и Российско-французским форумом социальных и культурных инициатив при РДНК. Выставка продлится до 30 сентября.