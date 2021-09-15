Пасхальное яйцо работы Фаберже из коллекции Романовых выставили на торги за 28 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Семейные реликвии дома Романовых, среди них пасхальное яйцо работы Карла Фаберже, выставили на аукцион в Москве. Общая стоимость исторических предметов, по которым пройдут торги, составляет около 300 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

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"Каждый лот собрания имеет удивительную историю. Так, например, золотое пасхальное яйцо с сюрпризом из коллекции императрицы Марии Федоровны, было создано Карлом Фаберже в 1892 году <…> Стартовая цена этого уникального лота - 28 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В коллекцию предстоящего аукциона входят также три уникальные иконы, связанные с императорским домом. Одна из них была подарена в 1891 году императору Александру III и его супруге Марии Федоровне на 25-летие их венчания. Стартовая цена - 8 млн рублей. Другую - "Вознесение Богоматери на небо" - монахини Гефсиманской женской общины подарили цесаревичу Алексею Николаевичу. Торги начнутся от 5 млн рублей. Еще одну - уникальную икону Святителя Иоанна Тобольского - передала своей фрейлине Анастасии Гендриковой императрица Александра Федоровна. На обороте рукой императрицы написано "Спаси и сохрани / 29. X. 1917 / Тобольск / Александра".

"Сохранилось документальное свидетельство, что уже после расстрела царской семьи, отвечая на допросе, вернулась бы она снова служить Романовым, 29-летняя графиня Гендрикова сказала: "Да, до последнего дня моей жизни". Ее саму казнили в ночь на 4 сентября 1918 года в Перми. Брат фрейлины, последний Орловский губернатор Петр Гендриков, хранил икону как семейную святыню и привез ее с собой в эмиграцию, а затем подарил приюту Русских военных инвалидов недалеко от Парижа. На аукцион икона выставлена за 1 600 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Еще один предмет в каталоге аукциона - полутораметровая хоругвь, расписанная вручную в память о спасении царской семьи при крушении поезда 17 октября 1888 года. На торги выставлена и подборка рукописных раритетов, например, письмо 11-летней великой княжны Ольги Николаевны, адресованное тете Элле (великой княгине Елизавете Федоровне). Цена письма на аукционе - 150 тыс. рублей.

Всего на аукцион собрано 300 лотов, в числе которых предметы из собраний представителей рода Романовых, известных русских княжеских родов, военного и политического истеблишмента России. Торги состоятся 30 сентября.