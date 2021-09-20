Дочь Пикассо передаст Франции девять работ из коллекции отца

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Дочь испанского художника Пабло Пикассо передаст в дар Франции девять его работ. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, заявила в понедельник министр культуры Франции Розлин Башло-Наркен.

"С глубоким волнением я отмечаю включение в национальные коллекции этого дара", - сказала министр, назвав это "исключительным событием".

Как уточняет агентство, передав в дар эти работы, Майя Пикассо таким образом сможет зачесть оплату налога на наследство. Все они будут переданы музею Пикассо, где проходила торжественная церемония. В мероприятии помимо министра культуры приняла участие Майя Пикассо со своими детьми.

В частности, речь идет о шести картинах, альбоме с рисунками, статуе и "этнографическом произведении искусства". В ходе пресс-конференции журналистам продемонстрировали лишь одну работу - "Ребенок с леденцом на стуле" (1938 год), выполненную в стиле кубизма. Самая старая же из работ датируется 1895 годом - это портрет отца Пабло Пикассо Дона Хосе Руисо. Они будут выставлены на всеобщее обозрение в апреле 2022 года.

Сама Майя родилась во Франции в 1935 году во Франции. В 1938 году великий художник посвятил ей свою работу "Майя с куклой", а также еще около тринадцати работ в период с января 1938 по октябрь 1939 год. В 2017 году получила подданство Испании.