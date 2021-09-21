"Осенний марафон" откроется в Петербурге пьесой Володина на татарском языке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Осенний марафон", проходящий под знаком драматургии Александра Володина, откроется 21 сентября в Петербурге показом его пьесы "Пять вечеров" на татарском языке. Спектакль покажут на сцене ТЮЗа артисты Татарского академического театра имени Галиасгара Камала из Казани, где эту пьесу поставил Айдар Заббаров.

По словам режиссера, ощущая особый строй володинского текста, он заказал перевод в поэтической тональности, представив эту историю в метафорическом плане и как бы вне времени.

"Главное для нас - сохранять человеческую володинскую ноту, которая заложена в идею фестиваля. Поэтому мы продолжаем его в условиях пандемии, хотя пришлось изменить наш формат. Фестиваль "Пять вечеров" имени Володина, традиционно проходящий в феврале, в 2021 году передвинут на 21-25 сентября, поэтому программа называется "Осенний марафон", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС арт-директор фестиваля театровед Марина Дмитревская.

Она отметила, что программа совместила три традиционных направления фестиваля: спектакли по пьесам Александра Володина, по текстам авторов одной с Володиным "группы крови" и по современной драматургии, следующей путем этого мастера.

Программа "марафона"

Помимо "Пяти вечеров" из Татарстана творчество Александра Володина будет представлено "Фабричной девчонкой" режиссера Владимира Панкова. Этот спектакль покажет на закрытии фестиваля 25 сентября Московский центр драматургии и режиссуры.

Вторая линия фестиваля связана со спектаклями авторов, близких к Володину. Это лирическая черно-белая история "Причал" по сценарию Геннадия Шпаликова, в постановке Данила Чащина. Ее покажет Московский театр "Человек". Другой столичный коллектив - Театр "Современник", который Володин считал своим вторым домом, познакомит петербуржцев с еще одним сценарием Шпаликова - "Девочка Надя, что тебе надо" в постановке Ивана Комарова. Спектакль по стихам Олега Григорьева "Я умер от варенья" привезет "Один театр" из Краснодара, где композицию из 50 миниатюр петербургского поэта поставил его земляк режиссер Дмитрий Егоров.

Представляя третье фестивальное направление, арт-директор отметила, что "в современном театральном процессе есть люди, в которых володинская нота звучит очень сильно, и драматург Светлана Баженова - из их числа. В ее пьесе "Герб города Эн" есть и переклички с володинским "Графоманом", и лирика, и гимн печальному российскому захолустью". Эта пьеса будет представлена на фестивале в двух прочтениях - Петра Шерешевского в Петербургском камерном театре Малыщицкого и Павла Зобнина в исполнении артистов Березниковского драматического театра из Пермского края.

Со спектаклем березниковцев познакомятся жители деревни Горбунки Ленинградской области.