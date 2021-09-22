Российские театры выступят на IV Северном театральном фестивале в Коми

СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. На сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина в Сыктывкаре с 22 сентября по 3 октября пройдет IV Северный театральный фестиваль. Его приурочат к 100-летию Республики Коми, который отметят в этом году. Фестиваль привлек лучшие театры страны с их легендарными постановками, рассказал во вторник журналистам директор театра Михаил Матвеев.

"Этот фестиваль должен был стать международным и крупнейшим за всю нашу историю, но пандемия внесла ограничения, мы вынуждены были отказаться от международных участников. По этой причине у нас не будет театров из Южной Кореи, Турции, Сербии, Абхазии, Финляндии. Но зато осталась российская часть, и это лучшие российские театры - из Москвы, Петербурга, Ярославля, малых городов", - сказал Матвеев.

По его словам, организаторы постарались, чтобы всем зрителям было интересно. "Пригласить сюда большие театры очень сложно. Мы не можем заманивать высокими гонорарами, но устроить праздник для наших зрителей - вот задача для нашего фестиваля. Представить замечательные спектакли, как правило, эти постановки уже получили признание на различных фестивалях и конкурсах. Участвуют и менее известные театры из малых городов. Форматы самые разные - и большие, и проектные спектакли, мы постарались, чтобы всем было интересно", - рассказал директор.

В Коми действуют ограничения по коронавирусу, поэтому зал разрешено заполнять лишь наполовину. Билеты давно раскуплены, отметил Матвеев. Как дополнил его художественный руководитель пермского театра "У моста" Сергей Федотов, который год назад поставил в Сыктывкаре спектакль по пьесе Александра Островского "Гроза", он был удивлен, насколько Сыктывкар оказался театральным городом, как местные жители любят театр.

Фестиваль пройдет под девизом "Русская классика. Наследие". В нем примут участие 10 театров, которые покажут 12 спектаклей основной программы. Среди хедлайнеров - Московский театр имени Владимира Маяковского с постановками "Обломов", "Как важно быть серьезным", петербургский театр "Мастерская" с постановкой "Записки юного врача" по рассказам Михаила Булгакова. Это Российский государственный театр им. Ф. Волкова из Ярославля, пермский театр "У моста". В фестивале примут также участие Котласский драматический театр, Воркутинский театр драмы имени Б. А. Мордвинова, Бугульминский драматический театр им. А. Баталова, Театр им. В. Савина, Молодежный театр Коми, независимый театральный проект из Санкт-Петербурга. В специальной программе запланированы мастер-классы, круглые столы, в которых по предварительной записи могут принять участие все желающие.