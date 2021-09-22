В Северной Осетии пройдет международный фестиваль современного искусства "Аланика"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль современного искусства "Аланика" пройдет в Северной Осетии с 25 сентября по 5 октября. Об этом сообщили организаторы мероприятия - Северо-Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"С 25 сентября по 5 октября во Владикавказе состоится 14 международный фестиваль современного искусства "Аланика". Проект - победитель грантового конкурса Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Организаторы события: Северо -Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина при поддержке Министерства культуры РФ, фонд поддержки культуры "Аланика", - говорится в сообщении.

Фестиваль посвящен интеграции современного искусства в традиционную среду и продолжает программу "Современное своевременное", собравшей идеи проектов зарубежных и российских художников, посвященных 12 объектам культурного, исторического и природного наследия Осетии-Алании.

Художники посетят Владикавказ, будут работать над реализацией своих проектов, участвовать во встречах со зрителями. Горожане и гости Владикавказа смогут быть зрителями и участниками перформансов.

Масштабная заключительная выставка "Экскурсии в воображаемое" представит созданные художниками проекты - живопись, видео, фото, инсталляции на трех экспозиционных площадках города - в выставочных залах СКФ ГМИИ им. А. С. Пушкина, Национального музея РСО-Алания, музея истории Владикавказа.

"Российским и зарубежным художникам было предложено "помечтать": представить свой визит в Осетию, погрузиться в местную атмосферу, получить впечатления и придумать идею проекта, связанного с одной из 12 достопримечательностей Республики Северная Осетия-Алания. В результате этих "погружений" родилось 30 идей, объединенных в художественный "собирательно-мечтательный" проект "Эскизы воображаемого", который был размещен на сайте фестиваля - специально созданной медиаплатформе - виртуальной площадке "Аланики", - сказала директор Северо -Кавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Галина Тебиева.