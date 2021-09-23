Реставрация произведений искусства из фондов союзов художников в Югре займет несколько лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Черенков/. Реставрация переданных Ханты-Мансийскому автономному округу картин и скульптур, принадлежавших ранее Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), займет несколько лет. Одна из работ находится в плачевном состоянии, полностью восстановить ее не получится, сообщила ТАСС главный хранитель Государственного художественного музея Югры Надежда Сухорукова.

Нынешней весной в округ прибыли 108 произведений искусства. Планировалось их обследование, определение состояния, а затем организация показа в Государственном художественном музее Югры.

"Поступившие произведения искусства - работы разной сложности по реставрации. Да, конечно [займет несколько лет]. Это большая, очень кропотливая работа. <...> У нас у реставратора в год план - 18 произведений, больше невозможно одному человеку сделать, а поступило к нам больше 100 произведений искусства", - ответила Сухорукова на вопрос о сроках реставрации. По ее словам, одно из произведений полностью восстановить не удастся: "Одна из работ находится в очень плачевном состоянии. Ее возможно укрепить, но там, где есть полностью выпадение красочного слоя и утрата, то там уже надо будет [посетителю] смотреть эту работу вот в таком виде".

Как ранее сообщил ТАСС директор регионального департамента культуры Артур Латыпов, 108 произведений советских художников и скульпторов поступили в ХМАО впервые. Они переданы региону Министерством культуры РФ и являются частью фонда, принадлежавшего Международной конфедерации союзов художников. В составе коллекции - работы народных художников РСФСР Виктора Думаняна и Михаила Смирнова, лауреата государственной премии СССР Баходира Джалалова, народного художника Грузинской ССР Николая Канделаки, народного художника Армении Левона Токмаджяна и ряда других участников всесоюзных выставок 1960-1980 годов. Произведения посвящены трудовым свершениям и будням советского человека.

Собрание государственного художественного музея Югры, единственного подобного музея в регионе, насчитывает свыше 500 экспонатов. Среди них иконы XV-XVI веков, картины Федора Рокотова, Василия Тропинина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина.

О Международной конфедерации союзов художников

В 2017 году Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации МКСХ, удовлетворив иск Минюста РФ. Обязанность по осуществлению ликвидации организации суд возложил на ее учредителя - всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России". Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году.