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Роднянский обратился к общественности по поводу состояния Звягинцева

Продюсер попросил поклонников и представителей прессы дать семье режиссера сосредоточиться на его здоровье

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский обратился к поклонникам Андрея Звягинцева с просьбой дать семье режиссера сосредоточиться на его здоровье. Он отметил, что это сейчас является моментом сложным, но оптимистичным, написал он в четверг на своей странице в Instagram.

"Последние несколько недель внимание международной и российской прессы, многих и многих зрителей приковано к слухам о состоянии здоровья Андрея Петровича Звягинцева <...> Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты, и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный", - написал Роднянский.

Также он поблагодарил всех, кто оказывает помощь семье режиссера, и выразил уверенность, что скоро продолжит работать со Звягинцевым над следующим его фильмом.

"Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся", - добавил продюсер.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Звягинцев с 92% поражением легких был введен в искусственную кому.

Теги
РоссияЗвягинцев, Андрей ПетровичРоднянский, Александр Ефимович
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