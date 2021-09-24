Международный кинофестиваль "Литература и кино" откроется в Гатчине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Литература и кино", который в этом году получил статус международного, откроется в пятницу в столице Ленинградской области - городе Гатчине. В конкурсную программу вошли 17 игровых и семь неигровых полнометражных фильмов и 21 короткометражная лента, сообщили журналистам организаторы.

"24 сентября в Гатчину приедут десятки гостей для участия в церемонии открытия XXVII Международного кинофестиваля "Литература и кино". Известные актеры и писатели пройдут по красной фестивальной дорожке, после чего примут участие в красочном, построенном на современных технических эффектах открытии фестиваля, получившем название "Отражения". Завершится церемония показом фильма "Архипелаг" Алексея Тельнова", - рассказали устроители. Ведущей торжественной церемонии открытия будет актриса Ирина Безрукова.

Фестиваль делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров. Зрителям также представят большую ретроспективную программу. Так, любители старого кино посмотрят фильмы по произведениям Федора Достоевского - в этом году отмечается 200 лет со дня его рождения, а также подборку фильмов режиссера Андрея Эшпая и несколько картин из Норвегии. Ретроспективные показы пройдут на площадке большого зала городского Дома культуры. Традиционной частью фестиваля являются творческие встречи с артистами: в этом году аудитория сможет пообщаться с режиссером Аллой Суриковой, актрисой Ириной Безруковой, а также актерами Рустамом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом.

Кроме того, в Гатчине пройдет целая серия встреч с известными писателями. "В Гатчину прибудет большой писательский десант: Михаил Грушевский, Андрей Кивинов, Андрей Константинов, Павел Крусанов, Евгений Лукин, Александр Покровский, Николай Прокудин, Александр Секацкий, Елена Топильская, Алексей Шевченко. Читатели встретятся с литераторами в библиотеках и на концертных площадках", - отметили организаторы. Чтобы попасть на любое из мероприятий кинофестиваля, можно зарегистрироваться на его сайте.

Церемония закрытия фестиваля "Литература и кино" состоится 2 октября в кинотеатре "Победа". На его сцене будут вручены премии кинофорума. Ведущей финального вечера станет актриса Олеся Судзиловская. В завершение фестиваля зрителям покажут фильм, который получит Гран-при этого года.

О фестивале

Первый российский кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. С тех пор он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол Николая II. Всего же в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных, художественных фильмов.

В 2020 году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса фестиваль проходил в необычном формате. Проводились не только онлайн-мероприятия, но и творческие встречи в Гатчине, показ которых осуществлялся по телевидению и в интернете.