Моспродюсер и Театр мюзикла запустили арт-проект, посвященный спектаклю "ПраймТайм"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский продюсерский центр и Театр мюзикла в запустили новый арт-проект, посвященный спектаклю "ПраймТайм". Организаторы проведут отбор работ среди представителей ряда творческих профессий, а затем подготовят на его основе выставку, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Моспродюсера.

"Московский продюсерский центр и Московский театр мюзикла запускают совместный арт-проект, приуроченный к новому сезону мюзикла "ПраймТайм", который громко стартовал в 2020 году. В рамках конкурса мы предлагаем художникам, дизайнерам, декораторам, представителям цифрового искусства переосмыслить или порассуждать на тему мюзикла, подумать над образами героев, взглянуть на них с точки зрения своих стилей или придумать новый", - рассказал собеседник агентства.

Организаторы предлагают участникам создать визуальный ряд по мотивам спектакля. Они проведут отбор работ (open call), которые должны быть посвящены темам женственности, внутренней силы, целеустремленности. Эти темы являются центральными для мюзикла "ПраймТайм" и соотносятся с сюжетной линией главной героини - певицы, стремящейся к успеху. Заявки для участия в отборе принимаются на платформе проекта с 27 сентября по 8 октября, а итоги будут объявлены 11 октября.

"Актуальное искусство - это, безусловно, язык выражения чувств, которые сопровождают нас в сегодняшней жизни. Это возможность с помощью красок, цвета или композиции говорить об эмоциях, стремлениях, боли или победе. Именно поэтому мы хотим предложить современным художникам визуализировать главную идею мюзикла и почувствовать себя частью сценария, в котором каждый может рассказать о себе", - отметила арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко.

Авторы, которые пройдут отбор, станут участниками тематической художественной выставки в пространстве Театра мюзикла. На основе работ финалистов разработают промо-материалы для нового сезона мюзикла, которые станут частью визуального кода спектакля, и лимитированную серию сувенирной продукции, которая будет разыгрываться в течение всего периода проведения спектакля. Также все финалисты получат приглашения на спектакль. "А один из победителей будет выбран звездой мировой сценографии Оливье Ландревилем - художником-постановщиком спектакля "ПраймТайм" и получит от него специальный приз", - добавили в пресс-службе.

Премьера мюзикла "ПраймТайм" состоялась 5 марта 2020 года. Это второй спектакль в истории театра после "Принцессы цирка", который поставлен совместно с цирковым коллективом The 7 Fingers ("7 пальцев", Канада). Мюзикл по идее художественного руководителя театра Михаила Швыдкого написали композитор Максим Лепаж (Канада), автор либретто Елена Киселева и автор стихов Алексей Кортнев.