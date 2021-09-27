Более 500 человек подали заявки на участие в "Детском Евровидении" от России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 500 заявок получили организаторы российского национального отбора международного конкурса "Детское Евровидение - 2021". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

"Кто будет представлять нашу страну во Франции - узнаем совсем скоро. Из более чем 500 заявок на суд профессионального жюри национального полуфинала отобрали свыше 50 песен, соответствующих всем условиям международного конкурса", - рассказали организаторы отбора.

В отборе участвуют дети от девяти до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.

Полуфинал национального отбора пройдет 30 сентября в Москве, дата финала будет объявлена позднее. Представителя России на "Детском Евровидении" определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое входят представители российского шоу-бизнеса и творческих профессий.

Финал конкурса "Детское Евровидение" пройдет в Париже 19 декабря под слоганом "Воображай", что является отсылкой к победной песне прошлого года от французской певицы Валентины Тронель. В смотре этого года примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Северной Македонии, Сербии, Франции, Украины. Планируется, что конкурс пройдет офлайн. В России шоу будет транслировать в прямом эфире телеканал "Карусель".

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие артисты в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.