Путин поздравил Ролдугина с юбилеем

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, народного артиста РФ Сергея Ролдугина с 70-летним юбилеем, отметив стремление виолончелиста внести личный вклад в сбережение духовного достояния России.

"Вас, прославленного виолончелиста, дирижера с мировым именем, блестящего педагога и организатора - отличает преданность музыкальному искусству, стремление внести личный вклад в сбережение культурного, духовного достояния России, поддержать и достойно воспитать молодые таланты, открыть им путь к вершинам исполнительского мастерства", - говорится в поздравлении президента, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Глава государства пожелал юбиляру вдохновения, новых успехов в творчестве, в большой благотворительной, общественной работе и крепкого здоровья.

Народный артист РФ Сергей Ролдугин родился 28 сентября 1951 г. в Сахалинской области. Его сольный и оркестровый репертуар включает сочинения разных эпох и стилей. Музыкант сотрудничает с различными российскими оркестрами, выступает с концертами в стране и за рубежом, участвует в фестивалях, а также работает в жюри отечественных и международных конкурсов. С 2006 г. Ролдугин является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки - федерального учреждения, готовящего молодых солистов классических специальностей из России к международным музыкальным конкурсам.