В столице Зимбабве прошел показ фильма "Собибор"

ПРЕТОРИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Показ российского фильма "Собибор" режиссера Константина Хабенского состоялся в столице Зимбабве городе Хараре. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель посольства РФ в Зимбабве.

"Демонстрация фильма прошла накануне в столичном театральном комплексе "Репс", - отметила сотрудник российской миссии. - Организаторами показа выступили посольство РФ в Зимбабве и сообщество Harare film society. Среди зимбабвийцев, пришедших посмотреть фильм, в основе которого лежат реальные события восстания в концлагере в 1943 году, были слушатели курсов русского языка, проживающие в африканской стране наши соотечественники". Фильм вызвал большой интерес и внимание.

Параллельно с показом картины была открыта документальная выставка об участниках восстания, организованная при содействии Фонда Александра Печерского, а также выставка о первых годах Великой Отечественной войны с использованием архивных материалов, в том числе из Государственного архива РФ. Перед началом показа "Собибора" выступила первый секретарь посольства РФ в Зимбабве Наталья Муженникова. Она подчеркнула важность сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне для будущих поколений, напомнив о той цене, которую заплатил советский народ за победу. В свою очередь директор Harare film society Стен Хиггинс указал на большое значение для всего мира победы СССР в Великой Отечественной войне и окончательном разгроме совместно с союзниками нацизма. Он напомнил, что во Второй мировой войне участвовал и зимбабвийский корпус.

Фильм "Собибор", главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт, рассказывает о восстании в лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши. Премьера картины состоялась в России в мае 2018 года.

Нацистский лагерь смерти Собибор действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время в газовых камерах, замаскированных под душевые блоки, было уничтожено 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. В бунте приняли участие около 400 заключенных из 550. Им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были обнаружены немцами при облавах и убиты, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.