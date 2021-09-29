Матвиенко призвала разработать законопроект о защите нематериального культурного наследия

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает рассмотреть возможность разработки федерального законопроекта, направленного на защиту нематериального культурного наследия.

"Пока эта сфера регулируется довольно точечно. Сейчас, например, идет работа над поправками в закон о художественных промыслах. Кроме того, законы о сохранении нематериального культурного наследия приняты уже в ряде регионов. Сегодня мы предлагаем сделать следующий шаг и обсудить возможность внесения изменений, направленных на защиту нематериального культурного наследия, в федеральное законодательство", - сказала Матвиенко в ходе VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

По ее мнению, и условия, и предпосылки для этого уже созрели.

Спикер Совфеда отметила, что в России в мире и согласии проживают представители более 200 национальностей и народностей, наследие которых "поистине безгранично". "В деревнях, станицах, улусах, аулах на протяжении многих веков бережно хранят песни и танцы, сказания и обычаи, художественные промыслы и ремесла. Очевидно, что нематериальное культурное наследие нуждается не только в популяризации, но и в государственной поддержке. Иначе этот самый глубинный, самый, я бы сказала, сокровенный пласт отечественной культуры, а вместе с ним и наша идентичность могут быть размыты и, может быть, даже утрачены, чего категорически нельзя допустить", - сказала она.