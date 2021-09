"Блокадный дневник" выиграл в номинации "Лучший режиссер" на Пекинском кинофестивале

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Картина "Блокадный дневник" российского режиссера Андрея Зайцева стала победителем в номинации "Лучший режиссер" XI Пекинского международного кинофестиваля. Об этом в среду сообщило посольство РФ в КНР.

"Российский фильм "Блокадный дневник" (режиссер Андрей Зайцев) победил в номинации "Лучший режиссер" на Пекинском международном кинофестивале", - говорится в заявлении посольства.

События картины разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, только-только похоронившая мужа, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его последний раз и попросить прощения. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

Как сказал в видеообращении к участникам церемонии закрытия режиссер Андрей Зайцев, "необходимо постоянно напоминать о таких трагедиях людям и человечеству". "Поэтому для меня очень важно участие в этом кинофестивале", - добавил он.

"Блокадный дневник" получил гран-при и приз зрительских симпатий 42-го Московского международного кинофестиваля, премию "Золотой орел" за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня), а также премию "Ника" за операторскую работу и мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден). Ранее фильм также был показан в Египте на Каирском международном кинофестивале и в Иране на Тегеранском кинофестивале "Фаджр".

Церемония завершения Пекинского кинофестиваля состоялась 25 сентября, она прошла в закрытом для зрителей и прессы формате. Объявление победителей, а также трансляция самой церемонии организованы в среду на официальном сайте мероприятия.

О фестивале

XI Пекинский кинофестиваль начался 21 сентября. За главный приз - премию "Тяньтань" (в переводе - Храм неба) - боролись 15 кинолент. Среди них "Блокадный дневник", кинолента "Конференция" Ивана Твердовского (Россия, Эстония, Великобритания, Италия). Наряду с российскими фильмами в программе представлены три китайские картины - Beyond the Skies (режиссер Лю Чжихай), Before Next Spring (Ли Гэнь), All About My Mother (Чжао Тяньюй), а также фильм The Pact ("Пакт", режиссер Билле Август, Дания), No Rest for the Old Lady ("Через 40 дней", Андрей Грузницкий, Румыния), Slalom ("Слалом", Шарлин Фавье, Франция, Бельгия), Night of the King ("Ночь королей", Филипп Лакот, Франция, Кот-д’Ивуар, Канада, Сенегал), Moon Rock for Monday (Курт Мартин, Австралия), Caged Birds ("Птицы в клетке", Оливер Рихс, Швейцария, Германия), Last Film Show ("Однажды в кино", Пан Налин, Индия, Франция), A School in Cerro Hueso (Бетания Каппато, Аргентина), Any Day Now (Хами Рамезан, Финляндия), A Morning of Farewell (Идзуру Нарусима, Япония).