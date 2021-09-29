Во Владикавказе впервые пройдет финал телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Финальные мероприятия всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" впервые состоятся во Владикавказе с 5 по 8 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии.

"С 5 по 8 октября в столице Республики Северная Осетия - Алания - городе Владикавказе впервые состоятся финальные мероприятия всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". В этом году конкурсу исполняется 20 лет", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится по 18 конкурсным номинациям, которые делятся на два тематических направления: "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". В этом году в конкурсе участвует 428 работ.

Для участников и гостей конкурса во Владикавказе будет организована образовательная программа: тренинги, семинары, круглые столы, презентации и многое другое. Все мероприятия будут проходить при соблюдении санитарных норм и правил, рекомендованных Роспотребназдором РФ.

Организатор конкурса - фонд "Академия Российского телевидения". Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Во Владикавказе мероприятия будут проходить при поддержке главы республики Сергея Меняйло и правительства региона.

Заключительный этап конкурса пройдет в Санкт-Петербурге 23 - 26 ноября.