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Пасхальное яйцо работы Фаберже из коллекции Романовых продали за 67,5 млн рублей

Стартовая цена лота составляла 28 млн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пасхальное яйцо с сюрпризом работы Карла Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны продано в четверг на аукционе в Москве за 67,5 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аукционного дома "Литфонд".

"Золотое пасхальное яйцо с сюрпризом работы Карла Фаберже продано за 67 500 000 рублей", - сказали в пресс-службе.

Золотое пасхальное яйцо с зеленой эмалью, украшенное по ободку розочками, из коллекции императрицы Марии Федоровны было создано Карлом Фаберже в 1892 году. Стартовая цена этого лота составляла 28 млн рублей.

Всего на аукцион было собрано 300 лотов, в числе которых предметы из собраний представителей рода Романовых, известных русских княжеских родов, военного и политического истеблишмента России.

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