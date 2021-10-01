Живопись романтизма из российских и немецких коллекций представят в Дрездене

ДРЕЗДЕН, 1 октября. /ТАСС/. Выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", объединившая коллекции Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, а также немецких музеев, откроется в пятницу в дрезденском Альбертинуме. Тематика экспозиции вызовет интерес немцев, считает генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Аккерман.

"Тема романтизма здесь играла большую роль еще в эпоху ГДР. И после воссоединения Германии было сказано: "Это разрозненное общество. Где его истоки? Пусть оно пойдет в эпоху романтизма". То есть это особый аспект, важный для Германии", - подчеркнула Аккерман.

Вместе с тем, выставка открывает малоизвестные аспекты российской живописи. "Я хочу особо подчеркнуть, что отношения двух художественных академий - в Дрездене и Санкт-Петербурге - основаны в эпоху романтизма", - заметила куратор экспозиции, заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина.

Германский контекст

Экспозиция, объединившая более 300 работ, была доступна для посетителей Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве с 23 апреля по 8 августа и собрала внушительное число зрителей - свыше 60 тысяч. Третьяковская галерея совместно с Государственными художественными собраниями Дрездена работала над проектом на протяжении 2,5 лет. Выставка стала первым опытом в мировой музейной практике сопоставления на одной площадке шедевров эпохи романтизма из двух стран.

Версия для немецких зрителей будет отличаться от представленной ранее в Москве. "В Москве выставочная площадь составила 2 тыс. кв. метров, здесь - только 1,1 тыс. кв. метров. Поэтому пришлось сократить количество экспонатов. Но здесь есть произведения, которые не были показаны в Москве. Это продиктовано контекстом: какие исторические документы, портреты важны в Москве, а какие - в Дрездене", - пояснил старший научный сотрудник Третьяковской галереи Сергей Фофанов.

"У нас была возможность посмотреть архивы друг друга, и это привело к ряду интересных открытий. Например, мы обнаружили картину Каруса, которая ранее считалась пропавшей. Кроме того, в Дрездене мы показываем несколько новых документов", - добавил куратор с германской стороны, хранитель музея Альбертинум Хольгер Биркхольц.

Полторы сотни шедевров

В Дрездене будут представлены более 140 живописных полотен, в том числе 70 работ из российских собраний. В выставке принимают участие известные немецкие музеи: берлинская Национальная галерея, Кунстхалле Гамбурга и Музей Новалиса в Обервидерштедте.

Выставочное пространство, как и ранее в Москве, выглядит как лабиринт, его также проектировал американский архитектор Даниэль Либескинд. "Выставка не линейная: посетители могут свободно передвигаться по ней, теряться в отдельных переулках, открывать для себя новые пути. Архитектору было важно показать дуализм, противоречия, которые мы видим в период романтизма: тесные интерьеры - пространные пейзажи, светло - темно", - отметила директор Альбертинума Хильке Вагнер.

"Выставка имеет как тематическую структуру, так и немного монографическую структуру, - рассказал Биркхольц. - Мы создали своего рода венок из тем и направлений романтизма: тема религии, тема родины - настоящей и выбранной, ночные пейзажи, интерьеры, четыре монографических комплекса".

В зигзаге двух пересекающихся путей лабиринта - работы выдающихся художников эпохи романтизма из России и Германии: Каспара Давида Фридриха, Алексея Венецианова, Карла Густава Каруса и Александра Иванова. Экспозиция позволяет проследить истоки романтизма в литературе, содержит разделы "Протагонисты", "Детство", "Музыка" и другие, а также дополнена современными работами. "Мы добавили пару работ в качестве комментария к тому, как романтизм, начавшийся в 1800-х годах, продолжается и сегодня. Мечты о свободе и стремление к свободе - без этих двух понятий не будет импульсов для развития искусства", - заметил Фофанов.

"Я желаю выставке огромного успеха. Надеюсь, это будет первый аккорд для более глубокого сотрудничества. Очень важно в сложные времена строить мосты от человека к человеку", - отметила Аккерман.

Проект финансируется российской и германской сторонами, а также поддержан благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".