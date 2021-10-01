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Мюзикл о Маяковском откроет фестиваль "Музыкальное сердце театра" в Новосибирске

Мероприятие впервые пройдет в Новосибирске с 1 по 11 октября

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Городской мюзикл "Маяковский", в основу которого легли стихотворения поэта, откроет национальный фестиваль и премию "Музыкальное сердце театра". Фестиваль, организованный при поддержке Минкультуры РФ и федеральной программы "Большие гастроли", впервые пройдет в Новосибирске с 1 по 11 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра "Глобус", на сцене которого будет демонстрироваться мюзикл.

Несколько лет назад вручение премии "Музыкальное сердце театра" было приостановлено, но в 2021 году после долгого перерыва премия и фестиваль представлены в новом формате. Местом проведения стал Новосибирск, где, как отмечают организаторы, сильны театральные традиции.

"Фестиваль откроет музыкальный спектакль "Маяковский". Он посвящен личности поэта. Постановка входит в конкурсную программу, у нее девять номинаций. Проект реализуется некоммерческим обществом "Музыкальное сердце театра" совместно с Московским театром Луны. Более того, этот мюзикл показывается у нас в рамках федеральной программы "Большие гастроли", - сказал представитель театра.

В основу постановки "Маяковский" легли стихотворения поэта, а также его творческий поединок с поэтом Игорем Северяниным. Как поясняют создатели, спектакль ставит перед собой задачу исследовать связь между поэтическими поединками Серебряного века и современной культурой.

В шорт-лист национальной премии и фестиваля "Музыкальное сердце театра" вошли спектакли из девяти городов России. Среди них "Антигона" Пермского академического Театра-Театра, две постановки Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Карамболь", мюзикл "Герцогиня G" Башкирского театра оперы и балета (Уфа), а также два спектакля "Капитанская дочка" от Алтайского государственного музыкального театра (Барнаул) и Московского театра у Никитских ворот. Также в списке номинантов спектакль "Питер Пэн" Московского театра юного зрителя, отмеченный премией "Золотая маска" рок-мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра и пьеса Cabaret новосибирского театра "Глобус". На фестивале в Новосибирске будет представлена лишь часть постановок.

Организаторы ожидают, что фестиваль, где будут представлены спектакли-победители, посетят около 5 тыс. зрителей. Церемония вручения премии состоится на сцене Новосибирского театра оперы и балета. В рамках программы будет работать творческая лаборатория, где планируется разработка эскизов для будущих музыкальных постановок. Ее задача - повысить профессиональный уровень отечественных либреттистов, композиторов, режиссеров, хореографов и сценографов, открыть новые имена и темы, стимулировать создание оригинальных произведений, способствовать развитию в России современного музыкального театра.

О фестивале

"Музыкальное сердце театра" - российская национальная премия и фестиваль в области театрального искусства. Проект, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, был учрежден по инициативе известных деятелей искусства при поддержке правительства Москвы в 2005 году. Долгое время президентом премии и фестиваля был народный артист России и композитор Алексей Рыбников. В настоящее время президентом является композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

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