Архивы и личные вещи дипломатов и военных представят на выставке Музея Победы о ленд-лизе

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия выставки "Ленд-лиз", приуроченной к 80-летию подписания соглашения между СССР, США и Великобританией в годы Великой Отечественной войны, состоится в пятницу в Музее Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Архивные документы и личные вещи дипломатов и военных, обеспечивавших надежность и своевременность поставок по ленд-лизу, займут значительную часть временной экспозиции", - отметили в пресс-службе.

На выставке будет представлено более 30 раритетов из фондов Музея Победы и из семейного архива советского военно-морского деятеля и дипломата адмирала Николая Харламова. В частности, посетители смогут увидеть адмиральский китель, наградной кортик и спасательный круг с корабля "Адмирал Харламов". "Во время войны Николай Михайлович с дипломатической миссией был направлен в Великобританию, где вел активные переговоры о поставках для Советского фронта. Благодаря его работе уже 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый Арктический конвой союзников с грузом самолетов и боеприпасов для фронта", - сообщил куратор выставки Владимир Кардава.

Кроме того, экспозиция расскажет о генерал-лейтенанте авиации, Герое Советского Союза Михаиле Мачине, который в годы войны был начальником советской миссии на Аляске по осуществлению поставок самолетов и боевой техники для фронта. Среди экспонатов будет представлена карта Мачина с маршрутом воздушной трассы "Аляска - Сибирь", по которой перегоняли ленд-лизовские самолеты. В одной из витрин будут выставлены личные вещи генерал-майора морской авиации, исследователя Арктики Максима Чибисова. В годы войны он командовал спецгруппой по перегонке ленд-лизовских гидросамолетов из США в СССР.

На выставке гости увидят модели техники США и Великобритании, которые использовались красноармейцами во время войны. В церемонии открытия примут участие дочь Чибисова Елена Максимовна Рубина и внучка адмирала Харламова Екатерина Бурлакова. Выставка будет работать до 24 января 2022 года.

Также 1 октября, в день 75-летия окончания Нюрнбергского процесса, в Музее Победы пройдет встреча с заместителем директора Института государства и права РАН, историком Александром Звягинцевым. Зрителям покажут документальный фильм "Нюрнберг. 70 лет спустя" и фрагменты других картин Звягинцева, посвященных Нюрнбергскому процессу.