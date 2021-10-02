Павильоны "Ленфильма" на ближайшие месяцы загружены полностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. "Ленфильм" обеспечил стопроцентную загрузку своих павильонов на ближайшие месяцы. Об этом в субботу сообщил генеральный директор киностудии Федор Щербаков.

"Начиная с середины октября до конца января загрузка павильонов стопроцентная", - сказал Щербаков, отвечая на соответствующий вопрос министра культуры РФ Ольги Любимовой в ходе совещания, которое провела на площадке "Ленфильма" вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На встрече гендиректор представил планы по дальнейшему развитию студии.

В общении с журналистами после совещания Щербаков отметил, что киностудия возобновляет кинопроизводство. По его словам, семь заявок сейчас участвуют в конкурсах министерства культуры. "И надеюсь, в ближайшее время мы перечислим деньги в Фонд кино, закроем старые долги и будем иметь возможность вновь участвовать в питчингах Фонда кино. Тем более, что проекты подготовлены", - сказал он.

Говоря о других направлениях развития "Ленфильма", Щербаков напомнил, что уже активно началось проектирование общественного пространства, которое будет создано на территории рядом со студией на Петроградской Стороне. "Киностудия будет открыта городу, интегрирована в городскую инфраструктуру, здесь мы с городом тесно взаимодействуем. И это будет так называемое место силы, где можно будет и время проводить, это будет культурный кластер", - добавил он.

"Мы в ближайшее время рассматриваем несколько предложений по поводу открытия большого полноценного музея кино. Мы запускаем, я надеюсь, при поддержке президентского фонда культурных инициатив <...> кинотеатр "35 миллиметров", такую киноведческую синематеку. Также с несколькими компаниями в коллаборации <…> мы запускаем и звуковые студии. <…> То есть все планы, которые мы раньше прогнозировали, становятся реальностью. Все, о чем я говорю, подтверждено деньгами", - отметил генеральный директор.

Понятный и выполнимый план

Режиссер Алексей Герман-младший, который все свои картины создает на "Ленфильме", считает, что "с помощью министерства культуры, с помощью правительства на студии разработан очень понятный, очень очевидный и очень выполнимый план ее развития".

"Мне кажется, что создание из "Ленфильма" не только киностудии, но и музейного комплекса, образовательного комплекса и - самое главное - дебютного комплекса (центра поддержки дебютного кино - прим. ТАСС) - это то, что необходимо Питеру. Потому что Питеру нужна еще одна мощная культурная институция, - сказал он журналистам после совещания, в котором он также принимал участие. - То, что я сегодня видел на слайдах, которые готовит руководство студии, то, как она будет реновирована, и то, как новое руководство видит, меня убедило. И мне показалось, что это абсолютно современная, удачная и успешная будет история".