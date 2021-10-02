Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" открылся оперой "Паяцы" под управлением Гергиева

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 октября. /ТАСС/. Международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ" открылся премьерой оперы "Паяцы" под управлением маэстро Валерия Гергиева.

"Цели, которые намечены, - огромные. Республика может сделать крупный шаг вперед, я говорю об экономике, образовании, здравоохранении, и, конечно, культурные возможности будут расширяться", - сказал Гергиев на открытии.

Оперу в двух частях с прологом итальянского композитора Руджеро Леонкавалло поставил режиссер Марат Гацалов. Главные партии исполнили артисты Мариинского театра. Дирижировал оркестром Валерий Гергиев. Зрители смогут увидеть оперу и в воскресенье.

Также в рамках первого дня фестиваля прошел традиционный концерт одаренных детей из регионов Северного Кавказа, а также Южной Осетии. Им вручили дипломы участников концерта. "Дети показали себя замечательно. Мне кажется, мы тоже будем проводить более обширный отбор, чтобы сотни детей здесь, на Северном Кавказе, к приезду Мариинского театра уже могли показать публике концерты", - отметил Валерий Гергиев.

Фестиваль "Мариинский - Владикавказ" завершится 10 октября гала-концертом балета. В рамках фестиваля на сценических площадках филиала пройдут симфонические концерты, балетные и оперные спектакли, а также программы для детей.

Первый раз фестиваль состоялся в 2017 году, его посетили более 3 тыс. зрителей. Он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.