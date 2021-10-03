Новый зал для камерных постановок создадут в Новосибирском музыкальном театре в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Новосибирский музыкальный театр в 2022 году планирует приступить к созданию малой сцены со зрительским залом, который увеличит число мест почти до 700. Новый зал позволит театру расширить репертуар и проводить небольшие концертные программы, камерные постановки и спектакли для детей, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Здание Новосибирского музыкального театра (до 2017 года - театра музкомедии) располагается в Центральном парке города. Изначально в 1958 году оно строилось как летний кинотеатр, рассчитанный на 20 лет.

"Это будет именно малый зал, малая сцена. Это будет в основном здании, у нас были помещения под постановочные цеха, которые недавно освободились и будут приспосабливаться под малый зал со зрителями, [планируется] около ста мест [сейчас в театре 600 зрительских мест]. У нас сейчас наша основная сцена - это очень большие масштабные постановки с оркестром, с солистами, с хором, с балетом, это очень-очень большие спектакли. Естественно, малая сцена предполагает совершенно другой формат, другое наполнение", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что театр сможет показывать камерные постановки, проводить встречи с артистами, бенефисы и спектакли для детей. "Это может быть маленькая постановка, где занято до четырех актеров, или какая-то детская постановка, это могут быть сольные вечера артистов, бенефисы, связанные с их юбилейными датами", - пояснили в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что сейчас театр занимается разработкой проектно-сметной документации, которую планирует завершить до конца года, после чего, приступить к созданию сцены. Работы оцениваются в сумму около 12 млн рублей. Источником финансирования будет выступать грант Министерства культуры региона в совокупности с собственными средствами театра.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре - классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра получил 15 премий "Золотая Маска", последнюю из которых - в апреле этого года за мюзикл "Фома" на музыку лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука.