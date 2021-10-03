"Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" в новом сезоне представит три постановки Газарова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Театр "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" планирует в новом сезоне показать на основной сцене три премьеры, упор будет сделан на масштабные постановки. Об этом сообщил в воскресенье на сборе труппы художественный руководитель Сергей Газаров.

"Сегодня очень важный, очень нужный, необходимый, долгожданный день - открытие 26-го театрального сезона. Это первый сезон без Армена Борисовича", - отметил Газаров, напомнив, что сегодня день рождения Джигарханяна. "Есть он или нет, все равно этот день всегда будет с нами", - сказал худрук.

Сезон в театре откроет музыкальная драма "История любовная" в постановке Виталия Салтыкова, в которой играют молодые актеры. Спектакли пройдут 3 и 4 октября на малой сцене на Спортивной.

Премьеры основной сцены

В конце октября зрители увидят первую премьеру на основной сцене - спектакль "Балалайкин и К" по пьесе Сергея Михалкова. "Спектакль очень острый, не политический и не сатирический. Мы не занимаемся политикой, не занимаемся сатирой, не занимаемся ничем обличительным - мы исследуем человека", - подчеркнул Газаров.

Он сообщил, что театр будет заниматься "масштабными историями". "Уже внутри хочется масштабности, все-таки это театр, это искусство, это творчество, это праздник. Поэтому мы будем делать упор на масштабный постановочный спектакль", - добавил худрук.

Следующая премьера - "30-го мая" по пьесе Родиона Овчинникова. Пьеса, по высказыванию худрука, чрезвычайно актуальная, смешная и очень грустная одновременно. Ожидается, что постановку, в которой сыграют Инга Оболдина, Ксения Худоба и Ольга Кузина, представят перед Новым годом.

Весной зрителей ждет премьера спектакля "Дядя Жорж" по двум произведениям Антона Чехова ("Леший" и "Дядя Ваня"). "Я взял и скрестил эти две пьесы, не добавив ни одной своей запятой или какого-то слова. Я просто смонтировал эти две пьесы, как мне показалось, чтобы усилить конфликт, обострить его", - рассказал Газаров. В главной роли - Аглая Шиловская.

Все три новые постановки осуществит художественный руководитель театра.

На малой сцене, по словам Газарова, планируется проводить исследовательскую актерскую и режиссерскую работу.

Планы на 27-й сезон

Говоря о планах на следующий сезон (2022-2023 года), он сообщил, что будет написано несколько пьес специально для "Прогресс Сцены Армена Джигарханяна". В частности, над пьесой "Фрида" работает драматург Ольга Погодина-Кузьмина. Ведутся переговоры с другими авторами.

Планируется постановка "Ричард III" по Шекспиру, спектакль "Голый король", ведутся переговоры о спектакле "Разбойники" по Шиллеру с режиссером Михаилом Макеевым. А для детей театр намерен поставить высокотехнологичный спектакль.

В начале 2022 года основная сцена театра закрывается на ремонт, труппа будет играть в другом пространстве, которое сейчас определяется.

Театр пока не планирует вводить QR-коды для зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Прогресс Сцены Армена Джигарханяна".