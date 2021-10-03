Посол России прокомментировал открытие в Париже выставки работ Репина

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Культурное взаимодействие России и Франции становится теснее и насыщеннее вне зависимости от международной обстановки. Об этом в воскресенье журналистам заявил посол России во Франции Алексей Мешков на открытии выставки картин Ильи Репина в парижском музее изящных искусств Petit Palais.

"Российская выставка работ Репина, организованная в сотрудничестве с музеем изящных искусств Парижа, является одним из самых ярких событий проекта "Русские сезоны" во Франции, - отметил дипломат. - Ее проведение подчеркивает особый характер культурного взаимодействия наших стран, которое становится все теснее и насыщеннее вне зависимости от международной обстановки". По его словам, развивается также сотрудничество и в других сферах. "Предстоит насыщенный график политических контактов", - подчеркнул Мешков.

Генеральный комиссар экспозиции Кристоф Лерибо отметил, что для музея огромная честь принимать в Париже выставку русского художника. "Его картины - настоящая энциклопедия русской жизни, в том числе и того, что касается франко-российских отношений", - подчеркнул он. Как стало известно корреспонденту ТАСС, одной из самых первых посетителей выставки стала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Посол России во Франции отметил, что среди представленных работ есть картина с изображением российского императора Александра III. Дипломат напомнил, что во время своего визита в Париж российский император останавливался в здании посольства на улице Гренель. Мешков подчеркнул, что великий русский художник "относился к Франции и ее столице с особой теплотой". "В Париже по заказу мецената и коллекционера русского изобразительного искусства Павла Третьякова он работал над портретом Ивана Тургенева, который познакомил его с выдающимися представителями французского общества, - напомнил посол. - В 1900 году Репин приехал в Париж на Всемирную выставку, чтобы представить несколько своих работ, а также участвовать в деятельности жюри ее живописного раздела. Его картины получили в Париже высшую награду "вне конкурса".

Мешков отметил, что Репин стал "признанным мастером психологического портрета и изображения сцен из жизни русского народа". На выставке можно увидеть такие работы художника, как "Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты Модеста Мусоргского и Льва Толстого. "Репин был свидетелем значимых для нашей страны событий и в своем творчестве отражал глубокие исторические и социальные перемены, происходившие в России в его время", - сказал дипломат. Посетителей выставки ждут более 100 картин художника из собраний Государственной Тертьяковской галереи, Государственного Русского музея, а также Художественного музея Финляндии Атенеум.

События, которые укрепляют диалог

Экспозиция в Petit Palais открылась всего две недели спустя после начала работы в фонде "Луи Виттон" (Fondation Louis Vuitton) выставки "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства". Приветствуя ее посетителей, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что впереди общественность двух стран "ждут события, которые укрепят диалог", в том числе выставка Репина, а также участие Франции в Петербургском культурном форуме. Он призвал "продолжать эту работу".