В России создадут "Золотую коллекцию" отечественного неигрового кино

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом "Кино-Театр.Ру" запускает документальный интернет-проект "Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век". Параллельно идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в "Золотую коллекцию". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе гильдии.

"Даже самые знаменитые классические ленты документального и научно-популярного кино сегодня практически невозможно найти в интернете и посмотреть в сколько-нибудь приличном качестве. Между тем неигровое кино дает нам не меньше поводов для гордости, чем кино игровое, "художественное". В наших архивах "зарыта" целая россыпь подлинных шедевров авторского кино, каким-то удивительным образом возникшего в процессе поточного производства киножурналов и официальной кинохронки", - привели в пресс-службе слова автора проекта, президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина.

Проект создается при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта "Культура". Его цель - познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино, ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников. Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов ХХ века. Из длинного списка выбрали десять, которые будут представлены в первом сезоне "Золотой коллекции". О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, снимут небольшой фильм с данными об авторах, историческом контексте и причинах включения ленты в "Золотую коллекцию".

Первая серия посвящена основоположнику неигрового кино в России Александру Дранкову и его фильму "Лев Толстой". "Именно благодаря Дранкову мы можем сегодня увидеть на экране живого автора "Войны и мира" и "Анны Карениной". Дранков провел первую киносъемку Льва Толстого по случаю его юбилея в 1908 году, а затем еще несколько раз снимал его в Ясной Поляне, Крекшино и Кочетах, пытаясь запечатлеть повседневную жизнь великого русского писателя", - отметили в гильдии.

Следующие серии будут посвящены фильмам "Госпожа тундра" (1986) Сергея Мирошниченко, "Вечное движение" (1984) Майи Меркель, перестроечному хиту "Тот, кто с песней" (1988) Владислава Тарика.

Всего в сезоне 2021 года зрители увидят десять эпизодов "Золотой коллекции". Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в "Золотую коллекцию". Договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.

"Это очень важная миссия - не только рассказать о главных неигровых фильмах, но и оцифровать эти шедевры. Именно в этих лентах есть уникальные кадры российской действительности разных лет. И вот, например, благодаря Александру Дранкову мы сейчас с вами можем видеть, каким был наш великий писатель, как он жил, какие люди были вокруг него. Это бесценные кадры", - привели в пресс-службе слова главного редактора портала "Кино-Театр.ру" Жана Просянова.