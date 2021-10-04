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Умер работавший над съемками "Бригады" и "Убойной силы" оператор Юрий Райский

Ему было 66 лет
Юрий Райский Александр Авилов/Агентство "Москва"
Описание
Юрий Райский
© Александр Авилов/Агентство "Москва"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ, советский, российский кинооператор Юрий Райский, который участвовал в съемках сериалов "Бригада", "Убойная сила", фильмов Петра Тодоровского "Анкор, еще анкор!" и "Какая чудная игра", умер в возрасте 66 лет.

"Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память", - написал в понедельник в Facebook оператор Владимир Денисов.

По данным "Российской газеты", в последнее время кинематографист сильно болел.

Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. В 1978 году он окончил кинооператорский факультет ВГИК, мастерскую Л. В. Косматова. С 1980 года Райский работал на киностудии "Мосфильм" вторым оператором с кинооператорами Г. И. Рербергом и В. Д. Нахабцевым.

В 1987 году снял свой первый самостоятельный полнометражный фильм "Брод". Кроме того, работал с режиссером Андреем Добровольским на съемках картин "Сфинкс" и "Присутствие".

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