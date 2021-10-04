В Северной Осетии открылась выставка фестиваля современного искусства "Аланика"

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Открытие заключительной выставки XIV Международного фестиваля современного искусства "Аланика" прошло в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Для нас важно, что в рамках "Аланики" к нам приезжают художники из разных стран, вдохновляются нашей историей, природой, людьми и традициями. Они показывают Осетию такой, какой они ее видят, соединяя современное искусство с историей и обычаями нашего народа. И это замечательно. Ведь они увозят с собой потрясающие впечатления, делятся ими, продвигая нашу республику как уникальный край, в котором обязательно нужно побывать", - сказал на церемонии открытия глава республики Сергей Меняйло.

Масштабная заключительная выставка "Экскурсии в воображаемое" представила созданные художниками проекты - живопись, видео, фото, инсталляции - на трех экспозиционных площадках города. Всего в фестивале приняло участие около 20 художников из разных регионов России и зарубежья. Они не только работали над своими проектами, но и проводили творческие встречи, дискуссии и перфомансы.

Фестиваль "Аланика" - ежегодный проект в области современного визуального искусства, проходящий в Республике Северная Осетия-Алания с 2007 года. Он стал неотъемлемой частью культурной жизни не только Северо-Кавказского региона, но и всей России.

Фестиваль "Аланика" - трижды номинант Государственной премии ИННОВАЦИЯ, победитель премии Сергея Курехина в номинации "Лучший фестиваль в области современного искусства". Фестиваль реализован в рамках программы "Современное своевременно", посвященной важной для Северного Кавказа теме - интеграции современного искусства в традиционную среду, интерпретации и осмыслению объектов культурного, исторического и природного наследия.