Группа ДДТ впервые объявила о сборе средств на выпуск альбома

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Рок-группа ДДТ предложила поклонникам оформить предзаказ будущего альбома, чтобы профинансировать его выпуск. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru.

Музыканты впервые решились на запуск крауд-кампании из-за тяжелого финансового положения в связи с отменой и переносом концертов в пандемию коронавируса: в прошлом году группа сыграла всего один концерт, в этом году - четыре.

"Мы не унываем: репетируем, шлифуем наши новые песни, работаем над новым альбомом, над новыми видеоартами. И жизнь продолжается. С другой стороны, нам кое-чего не хватает для продвижения дальнейших художественных планов. Поэтому мы решили вам предложить поучаствовать в нашем проекте на платформе Planeta.ru. Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать", - привели в пресс-службе слова лидера группы Юрия Шевчука.

Премьера альбома на цифровых площадках состоится 28 октября, на физических носителях он выйдет в январе 2022 года, и получить его смогут только участники краудфандингового проекта.

"На Planeta.ru к предзаказу доступны пластинки на CD и виниле, а также аудиокассеты. Помимо этого, за участие в проекте можно получить другие альбомы группы на виниловых пластинках с автографами (в том числе коллекционный "Черный Пес Петербург", выпущенный в 1994 году), приглашения на экскурсию по студии ДДТ в Санкт-Петербурге, книгу стихов Юрия Шевчука, постеры и фирменный мерч, созданный специально для проекта. Дополнительным бонусом для всех участников проекта станет фильм о создании альбома", - рассказали в компании.

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Автором большинства песен коллектива является Юрий Шевчук. В 2018 году группа представила свой 22-й номерной альбом - "Галя ходи".