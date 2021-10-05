Концерт Басты в Минске отменили

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Концерт российского рэп-исполнителя Баста, запланированный на 9 октября в Минске, отменен до стабилизации эпидемической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в Белоруссии. Об этом сообщило во вторник агентство "Минск-Новости" со ссылкой на решение управления культуры Мингорисполкома.

По словам начальника управления Виталия Бреля, решение об отмене этого концерта приняли, чтобы "снизить риск распространения коронавируса". По оценке управления, с учетом эпидемической обстановки проведение мероприятий допустимо только при условии заполнения зала не более чем на 50% и при соблюдении правил социального дистанцирования.

В сообщении отмечается, что при получении удостоверений на право организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий организаторы информируются о необходимости соблюдать действующее законодательство Белоруссии.