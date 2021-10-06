Киностудия Горького опубликует документальные фильмы на YouTube в рамках проекта Gorky.Doc

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киностудия имени Горького планирует публиковать документальные фильмы, снятые в последние годы, на официальном YouTube-канале. Первой зрители смогут увидеть картину в скринлайф-формате "На дистанции" о самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба студии в среду.

"Документальные проекты киностудии исследуют жизнь в ее разных проявлениях, часто с неожиданного ракурса. Мы стараемся заново осмыслить историю и отразить особенности современной социальной реальности с помощью конкретных событий, предметов, мест и людей. И мы рады поделиться этими удивительными историями со зрителями в рамках проекта Gorky.Doc на нашем YouTube-канале. Сначала мы выложим семь фильмов и будем продолжать публиковать наше документальное и научно-популярное кино", - рассказала гендиректор продюсерского центра студии Асмик Мовсисян, которую процитировали в пресс-службе.

Первой премьерой в рамках проекта Gorky.Doc стала картина "На дистанции" Алексея Кобылкова. Героями фильма, снятого в скринлайф-формате, стали шестеро русскоязычных жителей Италии, Испании, Великобритании и Германии, которые в течение месяца самоизоляции вели видеодневники с помощью камер на своих смартфонах.

Также на YouTube разместят картину "Сказание о Ерше" о второй жизни советских деревянных яхт "Ерш", принимавших участие в крупных соревнованиях после Великой Отечественной войны, о современном парусном спорте, фильм "Мгновения чемпионата" о ЧМ по футболу 2018 год, проект "Не женское дело" о женщинах, не побоявшихся выбрать для себя мужские профессии, другие работы.