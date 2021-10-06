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Тина Тёрнер продала авторские права на свои песни звукозаписывающей компании BMG

Приобретенный каталог состоит из десяти студийных и двух концертных альбомов, двух саундтреков и пяти сборников. Сумма сделки не раскрывается

ТАСС, 6 октября. Звукозаписывающая компания BMG Entertainment приобрела права на музыкальные композиции американской певицы Тины Тёрнер. Об этом в среду сообщается на официальном сайте лейбла.

"BMG с гордостью сообщает, что приобрела обширный пакет прав на произведения "Королевы рок-н-ролла" <...> Тины Тёрнер", - говорится в релизе.

Согласно договору, Тёрнер передает компании права на использование записанных певицей песен, композиций, автором которых является сама Тёрнер, а также права на использование ее имени и образа.

Каталог композиций певицы, приобретенный BMG, состоит из десяти студийных и двух концертных альбомов, двух саундтреков и пяти сборников. Сумма сделки не раскрывается. Отмечается, что звукозаписывающей компанией Тёрнер по-прежнему останется Warner Music Group.

Первый альбом Тины Тёрнер "Тина заводит всю страну" (Tina Turns the Country On!) вышел в 1974 году. В 2000 году Тёрнер объявила о завершении сценической карьеры, продолжавшейся около 40 лет. За свою творческую деятельность певица 12 раз была удостоена премии Grammy. Также она включена в список "100 величайших певцов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

Теги
СШАТёрнер, Тина
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