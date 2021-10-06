Пауло Коэльо рассказал, что ждет вдохновение для своей новой книги

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Бразильский писатель, автор бестселлера "Алхимик" Пауло Коэльо, с 2018 года не выпускавший новых книг, сейчас ждет вдохновения или знака для создания произведения.

"Сейчас я не работаю ни над чем. Это сложный момент. Я считаю, что мир претерпевает достаточно сложный период из-за пандемии, из-за искусственно накрученного напряжения между группами людей. Я думаю, что сейчас не лучший момент для создания произведения", - рассказал он в среду на онлайн-презентации в ТАСС новой иллюстрированной серии "Коэльо. Избранное".

Коэльо также сообщил, что всегда старается следовать чаяниям сердца, своей интуиции. "Я не могу заставить писать себя из-под палки. Сейчас я отдыхаю, наслаждаюсь, жду, когда вновь появится тяга к написанию книг, к работе. Я очень суеверен насчет цифр, насчет числа книг, которые изданы. Я не могу просто так подойти к этому вопросу. Надо все взвесить, почувствовать наконец-то тягу", - сказал он.

При этом Коэльо сообщил, что пишет заметки в газеты и публикует посты на площадках в интернете.

Серия "Коэльо. Избранное" включает культовые романы автора, а также философскую притчу "Лучник", впервые опубликованную на русском языке в 2021 году. Вторая книга серии - иллюстрированное переиздание "Алхимика".

Общий тираж книг Коэльо превысил 320 млн экземпляров в 170 странах. Наиболее известным произведением является опубликованная в 1988 году философская притча "Алхимик". Она вышла на 88 языках общим тиражом более 85 млн экземпляров и включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый переводимый роман в мире.