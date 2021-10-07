Спецпроект "Метаморфозы. Фестиваль одного дня" стартует в Поволжье и на Урале 7 октября

ТАСС, 7 октября. Спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, рассказывающий о творчестве русских классиков Антона Чехова и Ивана Бунина, с 7 по 13 октября пройдет в четырех городах Поволжья и Урала. Об этом сообщает пресс-служба академии.

"C 7 по 13 октября в городах Прикамья и Урала пройдет спецпроект Академии Н. С. Михалкова "Метаморфозы. Фестиваль одного дня", рассказывающий о жизни и творчестве великих русских классиков А. П. Чехова и И. А. Бунина. Подобный фестивальный формат предполагает проведение насыщенной мероприятиями программы в рамках одного дня, со сменой места проведения фестиваля ("один город - один день")", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках фестиваля состоятся открытые лекции об А. П. Чехове на тему "Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности". Заместитель директора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, ученый секретарь Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Орлов выступит перед студентами и выпускниками гуманитарных вузов и представителями творческих профессий.

Также состоится серия открытых мастер-классов педагогов Академии, мастеров театрального искусства и киноиндустрии - Сергея Землянского, Михаила Милькиса, Андрея Левицкого и Марии Шмаевич. Мастер-классы будут посвящены пластической выразительности актера, биомеханике, работе с эмоциональном жестом, импровизации и мастерству актера.

"В рамках мастер-классов педагоги раскроют секреты профессиональной актерской игры в порой непростых условиях съемочной площадки, ответят на тематические вопросы", - уточняют организаторы.

"Особая атмосфера события этого года обусловлена вниманием к людям, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. Благотворительный показ спектакля для всех, кто, не жалея себя, трудится на передовой борьбы с пандемией, подчеркивает, что культура способна поддержать и объединить людей даже в самый сложный период. Уверена, возможность встретиться с известными актерами, режиссерами, а также поучаствовать в мастер-классах будет способствовать как популяризации достижений русского театра, так и знакомству гостей с уникальной творческой средой, в которой творят наши замечательные деятели искусства", - цитируется в сообщении приветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Спектакли и выставка

В Перми фестиваль впервые пройдет 7 октября на площадке Пермского академического Театра-Театра. Как сообщают организаторы, на нем будет представлено сценическое прочтение произведений известных классиков. Всего запланировано четыре бесплатных мероприятия, в том числе заключительный вечерний спектакль, который пройдет под хештегом #СпасибоВрачам в поддержку медицинских работников, продолжающих бороться с коронавирусом. Бесплатные приглашения на показ также получат пермские учителя. Заключительный спектакль под названием "Метаморфозы. Жены артистов" представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из нескольких произведений Ивана Бунина и Антона Чехова.

В Нижнем Тагиле, где мероприятия пройдут 9 октября, площадкой фестиваля станет "Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка". Перед посетителями выступит театральный режиссер, педагог и музыкант Михаил Милькис, который расскажет о мастерстве актера театра и кино. В фойе театра откроется выставка "Чехов. Линия жизни", посвященная четырем основным периодам жизни и творчества писателя: Таганрог, Москва, Мелихово, Ялта. Все четыре раздела будут проиллюстрированы фотографиями, документами, предметами изобразительного искусства, сообщает руководство театра.

11 октября фестиваль остановится в Доме актера - резиденции Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ. Перед жителями Екатеринбурга выступит режиссер, сценарист, доцент Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина Андрей Левицкий. А 13 октября в Челябинском государственном академическом театре драмы им. Наума Орлова открытый мастер-класс актриса, режиссер, педагог по пластике Мария Шмаевич.

Во всех четырех городах мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований для обеспечения безопасности всех участников и зрителей: организаторами фестиваля будет проверено наличие у всех участников масок и перчаток, рассадка зрителей в зале будет осуществлена в шахматном порядке, а также обозначено требование о необходимости соблюдения дистанции в помещениях не менее 1,5 м.

О проекте

Спецпроект "Метаморфозы. Фестиваль одного дня" проводится четвертый год подряд при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За все время проекта фестиваль с особом успехом прошел в 12 городах страны (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Рязань, Тула, Калуга, Орел, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола и Казань). Общее количество участников проекта составило более 11 тыс. человек.