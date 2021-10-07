В Москве пройдет концерт памяти Игоря Талькова

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Певцы Игорь Саруханов, Леонид Серебренников, Алексей Гоман, Паскаль и другие исполнят композиции Игоря Талькова в четверг в память о коллеге. Концерт, посвященный 65-летию со дня рождения музыканта и 30-летию со дня его памяти, пройдет в Центральном доме кино в Москве, сообщила пресс-служба организатора вечера.

"Старшее поколение помнит полюбившиеся "Летний дождь", "Моя любовь", "Ты опоздала", "Самый лучший день", "Россия", "Бывший подъесаул" и многие другие песни, навсегда влившиеся в человеческие сердца", - отметили организаторы. В концерте также прозвучат русские романсы, стихи и воспоминания музыкантов, артистов, актеров театра и кино.

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Тульской области, заниматься музыкой и выступать начал еще в школе. В конце 1970-х - начале 1980-х годов был вокалистом и бас-гитаристом в ансамбле "Апрель", после его распада примкнул к ленинградскому ВИА "Лира" (впоследствии - "Калейдоскоп"), выступал в музыкальном коллективе Людмилы Сенчиной, работал аранжировщиком у Стаса Намина, был сотрудником музыкального театра Маргариты Тереховой. В 1986 году Тальков стал солистом и аранжировщиком московского музыкального коллектива "Электроклуб", художественным руководителем которого являлся Давид Тухманов, а солисткой - Ирина Аллегрова.

Широкую известность Тальков приобрел в 1987 году, представив в эфире телевизионного конкурса "Песня года" лирическую композицию "Чистые пруды" поэта Леонида Фадеева на музыку Давида Тухманова. После этого певец сформировал новый музыкальный коллектив - "Спасательный круг". С песней "Россия" Тальков получил репутацию артиста с ярко выраженной гражданской позицией и многоплановым репертуаром. В 1991 году создал авторскую концертную программу "Суд", которая представляла собой музыкальный театрализованный спектакль, главной идеей которого было осуждение деятельности организаторов Октябрьской революции 1917 года и последующих руководителей страны.

Певец был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во время сборного эстрадного концерта во дворце спорта "Юбилейный". Похоронен 9 октября 1991 года на Ваганьковском кладбище в Москве. Преступление остается нераскрытым.