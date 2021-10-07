{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер автор музыки игровой франшизы Dragon Quest Коити Сугияма

Композитору и дирижеру было 90 лет
Коити Сугияма Boljoa/CC BY 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Коити Сугияма
© Boljoa/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Японский композитор и дирижер Коити Сугияма, известный, в частности, созданием музыки к популярной серии ролевых видеоигр Dragon Quest, умер в возрасте 90 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте компании SquareEnix, посвященном франшизе Dragon Quest.

Отмечается, что причиной смерти композитора стал септический шок.

Подчеркивается, что только для серии игр Dragon Quest, которая в 1986 году стала одной из первых японских ролевых видеоигр, положивших начало отдельному жанру JRPG (Japanese Role Playing Game), Сугияма написал свыше 500 композиций. Последней же работой композитора стал саундтрек для 12-й части игровой эпопеи, вышедшей весной 2021 года. Примечательно, что одна из композиций, написанных Сугиямой, использовалась и в церемонии открытия летних Олимпийских игр, прошедших в Токио минувшим летом.

Теги
Япония
Участниками питчингов игрового кино в Минкультуры стали 90 проектов
По словам главы департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светланы Максимченко, всего в министерство поступило свыше 200 заявок
Читать полностью