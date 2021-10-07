Умер автор музыки игровой франшизы Dragon Quest Коити Сугияма

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Японский композитор и дирижер Коити Сугияма, известный, в частности, созданием музыки к популярной серии ролевых видеоигр Dragon Quest, умер в возрасте 90 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте компании SquareEnix, посвященном франшизе Dragon Quest.

Отмечается, что причиной смерти композитора стал септический шок.

Подчеркивается, что только для серии игр Dragon Quest, которая в 1986 году стала одной из первых японских ролевых видеоигр, положивших начало отдельному жанру JRPG (Japanese Role Playing Game), Сугияма написал свыше 500 композиций. Последней же работой композитора стал саундтрек для 12-й части игровой эпопеи, вышедшей весной 2021 года. Примечательно, что одна из композиций, написанных Сугиямой, использовалась и в церемонии открытия летних Олимпийских игр, прошедших в Токио минувшим летом.