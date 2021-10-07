Участниками питчингов игрового кино в Минкультуры стали 90 проектов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Кинематографисты представят 90 проектов на очной защите игрового социально значимого, авторского и экспериментального кино. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, открывая питчинги в Минкультуры РФ.

"90 лучших проектов предстанут на питчинге. Количество заявок растет год от года, могу с уверенностью сказать, что второй год подряд невероятно сильный дебютный конкурс, итоги которого мы уже подвели. Действительно, очень вдумчивая, серьезная и кропотливая работа проделана экспертами и на дебютном кино, и на авторском кино, и на социально значимом кино", - сказала Любимова.

Она назвала огромной радостью тот факт, что в очной защите также примут участие Киностудия имени Горького, Ленфильм, Свердловская киностудия.

По словам главы департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светланы Максимченко, всего в министерство поступило свыше 200 заявок, до экспертов было допущено 193 сценария из которых сформировался итоговый список. "Отдельно на заседании экспертного совета мы обсудим категории фильмов, потому что сегодня это не просто игровые проекты, наше направление - это социально значимые фильмы, детские фильмы и авторское и экспериментальное кино. Здесь встает вопрос о том, что мы считаем социально значимыми фильмами. Мы как раз с экспертами обсудим, какие фильмы относить можно к этой категории, а какие, возможно, больше подходят в категорию авторского кино", - заключила она.

Питчинги будут проходить в Минкультуры 7 и 8 октября.