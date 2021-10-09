Спектаклем в Театре наций отметили 15-летие работы фонда "Вера"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Юбилей благотворительного фонда "Вера", который в этом году отмечает 15-летие, в четверг отпраздновали в столичном Театре наций, где сопредседатель попечительского совета фонда актриса Ингеборга Дапкунайте представила свой моноспектакль "Привет дождавшимся" ("Sveiki sulauk ").

"Фонд "Вера" родился в Вильнюсе, там же, где жила и взрослела Ингеборга, там же, где жила и взрослела наша мама - Вера Васильевна Миллионщикова, в честь которой называется фонд. Случайным ничего не бывает", - сказала после спектакля основательница фонда Нюта Федермессер.

Спектакль "Привет дождавшимся" - совместная работа Дапкунайте и режиссера Саввы Савельева. В основу постановки легли воспоминания самой актрисы о детстве в Вильнюсе, подробностях быта и окружавших ее людях, семье и традициях, истории города, страхах и надеждах. Это своеобразный "театр в театре": режиссер Савельев играет режиссера, а Дапкунайте - актрису. "Привет дождавшимся" - начало традиционного рождественского поздравления в Литве, когда дождавшимся Рождества желают, чтобы в следующем году за праздничным столом собралось не меньше людей, чем в наступившем.

"Мы уже 15 лет вместе, мы 15 лет работаем для тех, кто нас дождался. Мы каждый год хотим, чтобы людей было не меньше, чем в предыдущее Рождество", - отметила Нюта Федермессер.

Татьяна Друбич, которая также является сопредседателем попечительского совета фонда, рассказала ТАСС, что сегодняшний юбилей имеет особенное значение. "Сегодняшний вечер сделан для наших друзей, доноров, посланников фонда, людей, которые нас с самого начала 15 лет поддерживают и подставляют свое плечо нашим хрупким плечикам", - сказала она. И спектакль, по ее словам, стал специальным подарком гостям.

В попечительский совет фонда "Вера" входят артисты, писатели, журналисты, музыканты и врачи. И среди гостей празднования было немало известных людей.

Планы на будущее

Отвечая на вопрос ТАСС о целях, которых еще предстоит достичь фонду, Федермессер перечислила: "Надо, чтобы объемы помощи на дому были раз в 10 больше, чем объемы помощи в стационарах. Чтобы появилась перинатальная помощь, помощь женщинам, которые беременны и знают, что ребенок родится с каким-то очень тяжелым пороком развития и не доживет до взрослого возраста. Для этого надо тоже во многом менять законодательство - законодательство у нас к этому не готово".

Кроме того, по ее словам, нужно работать над тем, что называется "помощью молодым взрослым", когда тяжело болеющий ребенок доживает до 18 лет и по-прежнему нуждается в поддержке. "Паллиативная помощь - это не только медицинская помощь, это помощь и социальная, и психологическая, и духовная. Здесь очень много таких тонких моментов, которые нельзя просто нормативными актами решить. Здесь нужно воспитать целое поколение медицинского персонала, другое. Вот над этим тоже надо работать - над обучением людей", - подчеркнула собеседница агентства.

О фонде

Фонд "Вера" - некоммерческая организация, которая занимается поддержкой хосписов, людей, которым уже не может помочь медицина, но которые нуждаются в обезболивании, психологической поддержке и человеческом участии.

Фонд появился в 2006 году: его назвали в честь Веры Миллионщиковой - создателя и главного врача Первого московского хосписа. Основательницей фонда является ее дочь Нюта Федермессер.

Фонд оказывает адресную помощь тяжелобольным пациентам, содействует развитию паллиативной помощи в стране, обучению персонала для хосписов, развитию волонтерства.