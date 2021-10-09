Библиотека Маяковского в Петербурге приняла первых читателей после трех лет реконструкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Одна из старейших библиотек Санкт-Петербурга - Библиотека имени В. В. Маяковского - в субботу открыла свои двери для читателей после трехлетней реконструкции, сообщили в пресс-службе администрации губернатора. Помещения на набережной Фонтанки оснастили самым современным оборудованием.

"Библиотека имени В. В. Маяковского приняла первых читателей уже сегодня, до официального открытия после реконструкции, продолжавшейся в течение трех лет. В полностью обновленном здании на набережной Фонтанки, 44, расположился фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы", - рассказали в пресс-службе.

В библиотеке появились станции самообслуживания, монорельсовый телелифт для транспортировки книг, "умный" гардероб с системой распознавания лиц, большой мультимедийный зал для лекций, концертов и тренингов, а также зоны коворкинга. Во всем здании полностью заменены инженерные сети, установлены климатические системы, необходимые для хранения книг.

"Библиотека Маяковского - одна из лучших не только в Петербурге, но и в стране, это флагман нашего библиотечного сообщества. Она взяла курс на инновационное развитие, внедряет новые подходы в работе с читателями, соответствует их ожиданиям и потребностям. Это очень правильно. Чтобы отвечать современным вызовам, привлекать новых пользователей, в том числе молодежь, библиотеки должны меняться, что мы и видим на примере библиотеки имени Маяковского", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Фонд библиотеки насчитывает более 350 тыс. книг и журналов. Она также располагает единым электронным каталогом, в котором находится 14 млн книг, имеется доступ к базам данных архивов, музеев и других библиотек. Отмечается, что обладатели читательского билета смогут получать и сдавать книги круглосуточно: на цокольном этаже библиотеки установлен пункт сдачи и специальный бокс для заказанных заранее книг.

О библиотеке Маяковского

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского ведет свои историю с открытия на Невском проспекте частной библиотеки издателя и книготорговца А. А. Черкесова в 1868 году. В 1919 году она была национализирована и преобразована в общедоступную. В дни блокады Ленинграда библиотека обслуживала жителей города, воинские части и госпитали. В 1953 году библиотеке было присвоено имя Владимира Маяковского в связи с 60-летием со дня рождения поэта.

В наши дни библиотека Маяковского - крупный информационный, образовательный и культурный центр. Ежегодно в нее обращаются почти 3 млн посетителей. Ее зарегистрированными читателями являются около 90 тыс. жителей Петербурга. Библиотека обслуживает читателей на девяти площадках в разных районах города, включая отдел литературы по искусству и музыке "Невский Art", интеллект-центр "Охта-8" и другие.