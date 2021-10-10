Итоги Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской подвели в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский бас Алексей Кулагин завоевал первую премию VIII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, третье место также занял российский певец - баритон Артем Савченко. Финал и церемония награждения лауреатов состоялись в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

"Лауреатом третьей премии конкурса Галины Вишневской становится Артем Савченко. Вторая награда достается Сейджину Парку, Южная Корея. Обладателем первой премии становится Алексей Кулагин", - объявила председатель жюри, художественный руководитель Центра оперного пения Галины Вишневской, дочь певицы Ольга Ростропович. "Нам посчастливилось увидеть рождение новых оперных звезд", - добавила она.

Лауреатов ждут денежные призы: первая премия в размере $12 тыс., вторая - $8 тыс., третья - $5 тыс.

В смотре принимали участие артисты в возрасте от 22 до 32 лет и артистки в возрасте от 21 до 30 лет включительно. К финалу были допущены 10 конкурсантов из России, Грузии, Украины и Южной Кореи. "Каждый конкурс имеет свои особенности. Особенность этого конкурса в том, что девушки у нас не получили главных призов, - заметила председатель жюри. - Есть над чем работать и к чему стремиться".

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской был учрежден в 2006 году по инициативе самой оперной дивы и проходит раз в два года. Восьмой по счету смотр был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Нынешний смотр посвящен 95-летию со дня рождения Вишневской (1926-2012).