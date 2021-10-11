Андрис Лиепа представит посвящение Галине Улановой в Кремлевском дворце

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новый концертный эпизод проекта Андриса Лиепы "Автографы и имиджи" будет посвящен легендарной советской балерине Галине Улановой. Представители ведущих балетных трупп страны исполнят фрагменты спектаклей из ее репертуара в понедельник на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД), сообщили ТАСС организаторы.

"В программе вечера - фрагменты классических балетов из репертуара великой Улановой и работы современных хореографов", - рассказали в пресс-службе.

Режиссером вечера "Галина Уланова. Далекая близкая звезда" выступает лично Лиепа. Для участия в концерте он пригласил Нину Капцову, Ольгу Смирнову, Дарью Хохлову, Семена Чудина и Артемия Белякова (Большой театр), Оксану Кардаш, Ивана Михалева и Дину Левин (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), Ивана Зайцева и Екатерину Борченко (Михайловский театр), Екатерину Осмолкину, Владимира Шклярова и Ксандера Париша (Мариинский театр).

Гостей вечера также ждет фотовыставка в Паркетном фойе ГКД. На ней будут представлены архивные материалы агентства ТАСС, посвященные жизни и творчеству Галины Улановой.

Галина Уланова (1910-1998) - народная артистка СССР, дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской премии, обладательница Ленинской премии. Солистка балетной труппы Большого театра с 1944 по 1960 год. Исполняла главные партии в балетах "Золушка" и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Красный мак" Рейнгольда Глиэра, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева, "Жизель" Адольфа Адана и других.

Проект Лиепы "Автографы и имиджи" призван познакомить зрителя с творчеством выдающихся артистов, его программы включают знаковые номера звезд балета XX века. Уже состоялись концерты, посвященные Рудольфу Нурееву, Майе Плисецкой, Вацлаву Нижинскому и Марису Лиепе. Агентство ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.